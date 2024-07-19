У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій

"Нова пошта" попередила клієнтів про технічний збій. Поштовий оператор повідомив про проблеми з із деякими програмними оновленнями, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів" , - йдеться в повідомленні.

У "Новій пошті" запевняють, що причини збою вже зʼясовані й роботу буде відновлено найближчим часом.

"Як тільки піднімемось - обовʼязково проінформуємо" , - додає поштовий оператор.

Нова пошта - це українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova.

Минулого року було зафіксовано, що Нова пошта має найбільшу в Україні мережу, яка налічує 26 500 відділень та поштоматів.

Також компанія займається доставкою посилок за кордон (термін доставки від 3 днів). Мережа відділень у Європі зокрема доступна в таких країнах: Великобританія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія та Франція.