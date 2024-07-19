Генштаб: На фронте 130 столкновений, больше всего – на Покровском и Торецком направлениях

За прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего боев произошло на Покровском (27) и Торецком (20) направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19 июля.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 73 авиационных удара, применив, в частности, 101 УАБ. Кроме этого, совершил 4675 обстрелов, 139 из них – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Синковка, Глушковка, Петропавловка, Новоосиново Харьковской области; Северск, Лиман, Тимофеевка, Воздвиженка, Волче, Константиновка, Елизаветовка, Берестки, Константинополь, Новоселовка Первая, Часов Яр, Северное, Торецк, Александрополь, Шевченко, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области; Пятихатки в Запорожье.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, два средства ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ противника.

В Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 12 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении количество атак за минувшие сутки составляет 11. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили пять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Переездного, Спорного и Выемки.

В Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часового Яра.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 20 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного, Торецка и Нью-Йорка. Наносил авиаударов КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении украинские воины отразили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки у Красногоровки и Парасковеевки, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма агрессора отбиты украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины.