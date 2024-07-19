Орбан пообещал продолжить "мирную миссию" несмотря на критику со стороны ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что продолжит свою "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза. Соответствующее заявление Орбан сделал в интервью государственному радио, сообщает Европейская правда.

Орбан заявил, что будет продолжать сообщать о своих встречах только после того, как они состоятся, как это было в случае с его несогласованными поездками в Россию и Китай.

Он также считает, что миротворческая миссия необходима, чтобы остановить распространение войны.

По его мнению, не нужно разговаривать со сторонами, а нужно сказать им, "что весь мир хочет мира, потому что эта война вредит всем" и что "мировые державы ждут начала мирных переговоров".

Орбан также убежден, что Европа изменится: "Просто очень трудно выбраться из окопов, в которых они находятся. Но я уверен, что все изменится не позднее дня президентских выборов в США. Только лучше, чтобы это не было паническим и поспешным поворотом".

Напомним, евродепутаты накануне одобрили резолюцию в поддержку Украины, в которой, в частности, осудили несогласованные внешнеполитические действия венгерского премьер-министра.

Еврокомиссия ранее решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.