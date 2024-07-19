Британия не будет помогать Украине поражать цели на территории РФ – Минобороны

Великобритания не будет помогать Украине поражать цели на территории России. Однако Британии может разрешить Украине использовать предоставленное оружие для таких атак. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Министр не исключил одобрения просьбы президента Украины Владимира Зеленского использовать ракеты британского производства для ударов по российской территории. Но Хили добавил, что Британия не будет причастна к таким атакам.

"Мы предоставляем Украине оружие для защиты их суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и в рамках международного гуманитарного права" , - сказал глава Минобороны.

Хили сделал свое заявление за несколько часов до того, как Зеленский выступит на внеочередном заседании британского кабинета министров. Украинский президент стал первым иностранным гостем на Даунинг-стрит с момента избрания Кира Стармера новым премьер-министром.

Как ожидают британские СМИ, Зеленский на заседании правительства призовет Британию разрешить использовать Украине ракеты Storm Shadow для атак России. Он также будет призывать министров помочь построить оборонно-промышленную базу Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании. На саммите Европейского политического сообщества он призвал союзников снять ограничения по использованию Украиной западного оружия для ударов по России. Президент подчеркнул, что аэродромы, с которых Россия атакует Украину, должны быть уничтожены.