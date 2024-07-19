Премьер Британии обещает Зеленскому удвоить помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что его страна удвоит поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

Украинский президент в пятницу посещает внеочередное заседание правительства Великобритании.

Британское правительство встретило Зеленского стоя. Он стал первым иностранным лидером, который лично выступил на министерском заседании с 1997 года.

Стармер назвал визит Зеленского на Даунинг-стрит "настоящим событием в истории".

"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории" , – сказал он.

Стармер заявил, что Украина имеет "непоколебимую поддержку Великобритании" и что агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".

Он сказал, что Британия "удвоит" поддержку Украины, и подтвердил, что сегодня утром принял приглашение посетить Украину снова в будущем.