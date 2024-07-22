Самый простой способ заработка в 2024 году: легкие деньги с помощью мобильного телефона или компьютера

Большинство людей до сих пор помнят финансовый кризис, который потряс мир в 2008 году. Пузырь на рынке недвижимости в Соединенных Штатах был одним из самых серьезных кризисов в новейшей истории. Однако, хотя многие потеряли большую часть или почти все свои деньги, были некоторые, кто предсказал, что произойдет, и инвестировал в ипотечные кредиты, зарабатывая состояния и достигая миллиардов.

В глазах простых людей пузыри — это риски и, следовательно, далеки от хорошего финансового планирования. Однако для экспертов пузыри — это возможности.

Поэтому для тех, кто не обладает такими большими знаниями, но хотел бы путешествовать по этой волне пузырей, помощь эксперта может иметь значение. Фактически, рынок, который предлагает в настоящее время множество возможностей, — это криптовалюты.

Итак, если вы позволите людям, которые умеют зарабатывать деньги в пузырях, работать на вас, у вас появится возможность «зарабатывать деньги с помощью денег».

Например, Crypto Enthusiast Staking — ведущая в мире компания по стейкингу — способу получения пассивного дохода от инвестиций в криптовалюты. Основанная в ноябре 2018 года со штаб-квартирой в Форт-Майерс, Флорида (США), она насчитывает более 8 миллионов членов.

С момента своего создания компания сосредоточилась на бизнесе по стейкингу криптовалют. В настоящее время компания не только обладает одной из самых современных технологий шифрования в мире, но также располагает самыми передовыми профессиональными валидаторами и техническими командами.

Что такое криптоэнтузиасты?

Это инновационный способ инвестирования в криптовалюту. Участникам не обязательно обладать знаниями или технологиями, они могут залогировать определенное количество криптовалют через криптоэнтузиастов и участвовать в рядах вознаграждений за ставку криптовалюты.

Крипто-энтузиасты используют профессиональные финансовые средства для борьбы с различными рисками, такими как колебания цен на криптовалюту и количество вознаграждений.

Чтобы дать вам представление: криптоэнтузиасты получили почти 3,8 миллиарда долларов в виде инвестиционных фондов от более чем 8 миллионов человек по всему миру. Под надзором Управления по регулированию финансовой индустрии (Finra) эти средства используются криптоэнтузиастами для внедрения передовых технологий, создавая таким образом крупнейшую в мире систему ставок на криптовалюту.

Заинтересованы? Когда вы зарегистрируетесь, вы получите 100 долларов США, а также сможете зарабатывать 0,05 процентного дохода в день, когда вы входите в систему каждый день. Другими словами, вы будете зарабатывать, покупая криптографические контракты.

Крипто-энтузиасты запустили множество криптовалютных контрактов с ежедневной процентной ставкой до 3%.

Например:

Бесплатная пробная версия стекинга ликвидности

Время стейкинга: 1 день

Ежедневная награда: 0,05 доллара США.

Цена ставки: $100,00

Ставка ликвидности Ethereum

Время стейкинга: 2 дня

Ежедневная награда: 1,5 доллара США.

Общая награда: 3 доллара США.

Цена ставки: $100,00

Ставка ликвидности VeChain

Время стейкинга: 3 дня

Ежедневная награда: 6 долларов США.

Общая сумма вознаграждения: 18 долларов США.

Цена ставки: $500,00

Ставка ликвидности Hedera

Период стейкинга: 7 дней

Ежедневная награда: 39 долларов США.

Общая сумма вознаграждения: 273 доллара США.

Цена ставки: $3000

Обещание ликвидности протокола NEAR

Период стейкинга: 14 дней

Ежедневная награда: 81 доллар США.

Общая сумма вознаграждения: 1134 долларов США.

Цена ставки: $6000.

Партнерская программа

У криптоэнтузиастов есть еще один способ заработать: партнерская программа.

Пригласите друзей, и вы сможете получить денежное вознаграждение в размере от 3% до 4,5% от их инвестиций. А если друзья пригласят друзей инвестировать, вы также можете получить денежное вознаграждение в размере 1,5% от их инвестиций.

Например, если вы пригласите нескольких друзей стать криптоэнтузиастами, чтобы заработать деньги, и они вложат 300 тысяч долларов, вы получите денежное вознаграждение в размере 9 тысяч долларов. Если ваш друг пригласит несколько человек и они вложат 100 000 долларов, вы также получите денежное вознаграждение в размере 1500 долларов.

Если вы хотите принять участие, посетите официальный сайт https://itenthusiasts.com или скачайте мобильное приложение (Google Play или Apple Store).