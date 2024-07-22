Найпростіший спосіб заробітку у 2024 році: легкі гроші за допомогою мобільного телефону або комп'ютера
Більшість людей все ще пам’ятає фінансову кризу, яка сколихнула світ у 2008 році. Бульбашка на ринку житла в Сполучених Штатах була однією з найгірших криз у новітній історії. Однак, хоча багато хто втратив багато або майже всі свої гроші, були деякі, хто передбачив, що буде, і інвестував під іпотеку, заробляючи статки та досягаючи мільярдів.
В очах звичайних людей бульбашки - це ризики, а отже, далекі від хорошого фінансового планування. Однак для експертів бульбашки – це можливості.
Тому для тих, хто не має достатньо знань, але хотів би подолати цю хвилю бульбашок, допомога експерта може змінити ситуацію. Фактично, ринок, який пропонує багато можливостей у цей час, — це криптовалюти.
Отже, якщо ви дозволите людям, які добре вміють заробляти гроші на бульбашках, працювати на вас, ви матимете можливість «робити гроші грошима».
Crypto Cryptoenthusiasts, наприклад, є провідною компанією зі стейкингу – способом отримання пасивного доходу від інвестицій у криптовалюти – у світі. Заснована в листопаді 2018 року зі штаб-квартирою у Форт-Майерсі, Флорида (США), вона налічує понад 8 мільйонів членів.
З моменту заснування компанія зосередилася на криптовалютному стейкінгу. Наразі компанія не тільки має одну з найсучасніших технологій шифрування у світі, але й розгортає найсучасніші професійні валідатори та технічні групи.
Що таке криптоентузіасти?
Це інноваційний спосіб інвестувати в криптовалюти. Учасникам не потрібно володіти знаннями чи технологіями, вони можуть закласти певну кількість криптовалют через криптовалютних ентузіастів і взяти участь у рядах винагород за ставки на криптовалюту.
Криптоентузіасти використовують професійні фінансові засоби для боротьби з різними ризиками, такими як коливання цін на криптовалюту та кількість винагород.
Щоб дати вам уявлення, криптоентузіасти отримали майже 3,8 мільярда доларів інвестиційних коштів від понад 8 мільйонів людей у всьому світі. Прийнявши нагляд з боку Регуляторного органу фінансової індустрії (Finra), ці кошти використовуються криптоентузіастами для впровадження передових технологій, таким чином створюючи найбільшу в світі систему криптовалютних ставок.
Зацікавлені? Коли ви зареєструєтесь, ви отримаєте 100 доларів США, а також зможете отримувати 0,05 щоденного процентного доходу, входячи щодня. Іншими словами, ви будете заробляти, купуючи криптографічні контракти.
Крипто-ентузіасти запустили різноманітні криптовалютні контракти із заставою із щоденною відсотковою ставкою до 3%.
Наприклад:
Безкоштовна пробна версія для стекінгу ліквідності
- Контрактні дні: 1 день
- Щоденна винагорода: $0,05
- Ціна ставки: $100,00
Ставка ліквідності Ethereum
- Контрактні дні: 2 дні
- Щоденна винагорода: $1,5
- Загальна винагорода: $3
- Ціна ставки: $100,00
Ставка ліквідності VeChain
- Контрактні дні: 3 дні
- Щоденна винагорода: 6 USD
- Загальна винагорода: 18 доларів США
- Ціна ставки: $500,00
Ставка ліквідності Hedera
- Контрактні дні: 7 днів
- Щоденна винагорода: 39 USD
- Загальна винагорода: 273 USD
- Ціна ставки: $3000
Обіцянка ліквідності протоколу NEAR
- Контрактні дні: 14 днів
- Щоденна винагорода: 81 USD
- Загальна винагорода: 1134 USD
- Ціна ставки: $6000.
Партнерська Програма
У криптовалютних ентузіастів є інший спосіб заробити гроші: партнерська програма.
Запрошуйте друзів, і ви можете отримати грошову винагороду від 3% до 4,5% від їхніх інвестицій. І якщо друзі запросять друзів інвестувати, ви також можете отримати грошову винагороду в розмірі 1,5% від їхніх інвестицій.
Наприклад, якщо ви запросите кількох друзів стати криптовалютними ентузіастами, щоб заробити гроші, і вони інвестують 300 тисяч доларів, ви отримаєте грошову винагороду в розмірі 9 тисяч доларів. Якщо ваш друг запросить кількох людей і вони інвестують 100 000 доларів, ви також отримаєте грошову винагороду в розмірі 1500 доларів.
Якщо ви бажаєте взяти участь, відвідайте офіційний сайт https://itenthusiasts.com або завантажте мобільний додаток (Google Play або Apple Store).