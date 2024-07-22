Найпростіший спосіб заробітку у 2024 році: легкі гроші за допомогою мобільного телефону або комп'ютера

Більшість людей все ще пам’ятає фінансову кризу, яка сколихнула світ у 2008 році. Бульбашка на ринку житла в Сполучених Штатах була однією з найгірших криз у новітній історії. Однак, хоча багато хто втратив багато або майже всі свої гроші, були деякі, хто передбачив, що буде, і інвестував під іпотеку, заробляючи статки та досягаючи мільярдів.

В очах звичайних людей бульбашки - це ризики, а отже, далекі від хорошого фінансового планування. Однак для експертів бульбашки – це можливості.

Тому для тих, хто не має достатньо знань, але хотів би подолати цю хвилю бульбашок, допомога експерта може змінити ситуацію. Фактично, ринок, який пропонує багато можливостей у цей час, — це криптовалюти.

Отже, якщо ви дозволите людям, які добре вміють заробляти гроші на бульбашках, працювати на вас, ви матимете можливість «робити гроші грошима».

Crypto Cryptoenthusiasts, наприклад, є провідною компанією зі стейкингу – способом отримання пасивного доходу від інвестицій у криптовалюти – у світі. Заснована в листопаді 2018 року зі штаб-квартирою у Форт-Майерсі, Флорида (США), вона налічує понад 8 мільйонів членів.

З моменту заснування компанія зосередилася на криптовалютному стейкінгу. Наразі компанія не тільки має одну з найсучасніших технологій шифрування у світі, але й розгортає найсучасніші професійні валідатори та технічні групи.

Що таке криптоентузіасти?

Це інноваційний спосіб інвестувати в криптовалюти. Учасникам не потрібно володіти знаннями чи технологіями, вони можуть закласти певну кількість криптовалют через криптовалютних ентузіастів і взяти участь у рядах винагород за ставки на криптовалюту.

Криптоентузіасти﻿ використовують професійні фінансові засоби для боротьби з різними ризиками, такими як коливання цін на криптовалюту та кількість винагород.

Щоб дати вам уявлення, криптоентузіасти отримали майже 3,8 мільярда доларів інвестиційних коштів від понад 8 мільйонів людей у ​​всьому світі. Прийнявши нагляд з боку Регуляторного органу фінансової індустрії (Finra), ці кошти використовуються криптоентузіастами для впровадження передових технологій, таким чином створюючи найбільшу в світі систему криптовалютних ставок.

Зацікавлені? Коли ви зареєструєтесь, ви отримаєте 100 доларів США, а також зможете отримувати 0,05 щоденного процентного доходу, входячи щодня. Іншими словами, ви будете заробляти, купуючи криптографічні контракти.

Крипто-ентузіасти запустили різноманітні криптовалютні контракти із заставою із щоденною відсотковою ставкою до 3%.

Наприклад:

Безкоштовна пробна версія для стекінгу ліквідності

Контрактні дні: 1 день

Щоденна винагорода: $0,05

Ціна ставки: $100,00

Ставка ліквідності Ethereum

Контрактні дні: 2 дні

Щоденна винагорода: $1,5

Загальна винагорода: $3

Ціна ставки: $100,00

Ставка ліквідності VeChain

Контрактні дні: 3 дні

Щоденна винагорода: 6 USD

Загальна винагорода: 18 доларів США

Ціна ставки: $500,00

Ставка ліквідності Hedera

Контрактні дні: 7 днів

Щоденна винагорода: 39 USD

Загальна винагорода: 273 USD

Ціна ставки: $3000

Обіцянка ліквідності протоколу NEAR

Контрактні дні: 14 днів

Щоденна винагорода: 81 USD

Загальна винагорода: 1134 USD

Ціна ставки: $6000.

Партнерська Програма

У криптовалютних ентузіастів є інший спосіб заробити гроші: партнерська програма.

Запрошуйте друзів, і ви можете отримати грошову винагороду від 3% до 4,5% від їхніх інвестицій. І якщо друзі запросять друзів інвестувати, ви також можете отримати грошову винагороду в розмірі 1,5% від їхніх інвестицій.

Наприклад, якщо ви запросите кількох друзів стати криптовалютними ентузіастами, щоб заробити гроші, і вони інвестують 300 тисяч доларів, ви отримаєте грошову винагороду в розмірі 9 тисяч доларів. Якщо ваш друг запросить кількох людей і вони інвестують 100 000 доларів, ви також отримаєте грошову винагороду в розмірі 1500 доларів.

Якщо ви бажаєте взяти участь, відвідайте офіційний сайт https://itenthusiasts.com﻿ або завантажте мобільний додаток (Google Play або Apple Store).