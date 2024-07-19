В штабе Байдена отрицают его снятие с выборов президента США

Глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мелли Диллон опровергла сообщение СМИ о том, что Джо Байден готовится объявить о прекращении участия в президентских выборах. Такое заявление она сделала в эфире телеканала MSNBC, сообщает Европейская правда.

На вопрос о том, продолжит ли Байден участие в выборах президента, О'Мэлли Диллон заявила: "Безусловно, президент остается в гонке". Она добавила, что тот "более, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа".

"Мы верим в эту кампанию, мы настроены на непростые выборы, и мы видим путь вперед. Он – лучший человек, который может противостоять Дональду Трампу" , – подчеркнула глава кампании президента США.

О'Мэлли Диллон признала, что последние несколько недель были непростыми для кампании, но заявила, что снижение поддержки Байдена было "незначительным".