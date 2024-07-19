У штабі Байдена заперечили його зняття з виборів президента США

Голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон спростувала повідомлення ЗМІ про те, що Джо Байден готується оголосити про припинення участі в президентських виборах. Таку заяву вона зробила в етері телеканалу MSNBC, повідомляє Європейська правда.

На питання про те, чи продовжить Байден участь у виборах президента, О’Меллі Діллон заявила: "Безумовно, президент залишається в перегонах". Вона додала, що той "більш, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа".

"Ми віримо в цю кампанію, ми налаштовані на непрості вибори, і ми бачимо шлях вперед. Він – найкраща людина, яка може протистояти Дональду Трампу" , – наголосила голова кампанії президента США.

О’Меллі Діллон визнала, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було "незначним".