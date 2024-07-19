Ирина Фарион после покушения умерла в больнице - ОВА
Языковед и профессор Львовской политехники Ирина Фарион, на которую покушались во Львове, умерла в больнице. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
«Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны. Поиски нападавшего еще продолжаются», — написал он.
Мер Львова Андрей Садовой также сообщил о кончине.
«Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. Община Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил», - написал Садовой