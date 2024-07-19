Ирина Фарион после покушения умерла в больнице - ОВА

Языковед и профессор Львовской политехники Ирина Фарион, на которую покушались во Львове, умерла в больнице. Об этом сообщил﻿ глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны. Поиски нападавшего еще продолжаются» , — написал он.

Мер Львова Андрей Садовой также сообщил﻿ о кончине.