Ірина Фаріон після замаху померла у лікарні - ОВА

Мовознавиця та професорка Львівської політехніки Ірина Фаріон, на яку вчинили замах у Львові, померла у лікарні. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Дуже шкода, але попри всі зусилля медиків врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни. Пошуки нападника ще тривають» , - написав він.

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив про смерть.