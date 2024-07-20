Байден и Нетаньяху обсудят перемирие между Израилем и ХАМАС
На следующей неделе состоится встреча президента Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидеры обсудят мирный план касательно Сектора Газа. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Со ссылкой на The Times of Israel, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
По его словам, главной темой диалога станет освобождение заложников и соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
"Президент сосредоточит разговор с премьер-министром Нетаньяху на том, что необходимо сделать для совместной работы... а затем США будут работать с другими посредниками, чтобы заключить это соглашение в ближайшие недели", - сказал Салливан на полях Аспенского форума по вопросам безопасности.
Советник напомнил, что "мирный план" был изложен Байденом в речи в конце мая. После этого в июне США заручились глобальной поддержкой соглашения и обеспечили его поддержку Израиля, а после получили приверженность к "широким рамкам" от ХАМАС в начале этого месяца.
"Есть детали, над которыми еще нужно поработать. Как вы слышали от министра Блинкена (госсекретарь США Энтони Блинкен. - ред.) сегодня, мы считаем, что есть возможность это сделать. Мы осознаем, что на этом пути остаются препятствия. Давайте используем следующую неделю, чтобы попытаться преодолеть эти препятствия и достичь соглашения", - отметил Салливан.
На вопрос, насколько он оптимистично настроен относительно соглашения, он ответил: "Я научился на собственном опыте никогда не использовать слово "оптимизм" в одном предложении с Ближним Востоком".
"Сейчас у нас есть лучшая возможность достичь результата со времени последней короткой сделки по освобождению заложников в ноябре. Он есть, и его можно получить", - сказал советник Байдена.
Он отметил, что "широкие рамки (соглашения) хорошо понятны и широко согласованы". По его словам, настоящий вопрос заключается в том, "можем ли мы работать над политикой с обеих сторон, психологией с обеих сторон и практическими аспектами выполнения чего-то такого сложного, как прекращение огня, при таких обстоятельствах".
"Я считаю, что ответ на эти вопросы - "да"... Мы не успокоимся, пока не достигнем этого, и как можно быстрее", - отметил Салливан.