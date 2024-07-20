Дроновая атака в Ростовской области: стало известно о "прилетах" по аэродрому и нефтебазе

В Ростовской области (РФ) раздавались взрывы в районе военного аэродрома "Миллерово", и произошли пожары в результате сегодняшней атаки беспилотников в регионе. Также под удар попала и нефтебаза.﻿ Cо ссылкой на "Крымский ветер", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Мониторинговая группа информирует о "прилетах" по этому военному аэродрому в Ростовской области

Также в сети сообщают о взрывах возле населенного пункта Долотинка и районе нефтебазы.

Местные жители говорили о беспилотниках и насчитали более 16 взрывов на этих трех локациях, говорится в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, "Крымский ветер" рассказал о фиксации пожаров в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок российских самолетов на "Миллерово".

Отметим, что военный аэродром "Миллерово" расположен в 5 км северо-западнее города Миллерово, которое относится к поселку Долотинка.

На этом аэродроме, по открытым данным, базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии ПКС ВС РФ.

Обратим внимание, что вражеская авиабаза уже попадала под удары. Так, ранее сообщалось об атаке по аэродрому с применением "Точки-У" и беспилотников.

Ранее сегодня власти Ростовской области заявили о "массированной" воздушной атаке с применением беспилотников. При этом губернатор региона сначала рассказал о якобы сбитии более 10 дронов, а уже утром отчитался об "уничтожении и перехвате" средствами ПВО 26 БПЛА этой ночью.

При этом российский чиновник утверждал, что никто не пострадал, а "к месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы".