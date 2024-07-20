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ВСУ за прошедшие сутки уничтожили почти тысячу оккупантов и самолет армии РФ

ВСУ за прошедшие сутки уничтожили почти тысячу оккупантов и самолет армии РФ
Фото: Генштаб

С начала великой войны ВСУ ликвидировали уже 56 5610 оккупантов.﻿ Со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Деловая столица.

В целом уничтожено:

  • личного состава – около 56 5610 (+990) человек,
  • танков ‒ 8 257 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15 917 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 15 542 (+22) ед,
  • РСЗО – 1 121 (+1) ед,
  • средства ПВО – 895 (+1) ед,
  • самолетов – 362 (+1) ед,
  • вертолетов – 326 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 350 (+34),
  • крылатые ракеты ‒ 2401,
  • корабли /катера ‒ 28 ед,
  • подводные лодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 20 968 (+59) ед,
  • специальная техника – 2 607 (+14).

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