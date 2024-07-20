ВСУ за прошедшие сутки уничтожили почти тысячу оккупантов и самолет армии РФ
С начала великой войны ВСУ ликвидировали уже 56 5610 оккупантов. Со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Деловая столица.
В целом уничтожено:
- личного состава – около 56 5610 (+990) человек,
- танков ‒ 8 257 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15 917 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 15 542 (+22) ед,
- РСЗО – 1 121 (+1) ед,
- средства ПВО – 895 (+1) ед,
- самолетов – 362 (+1) ед,
- вертолетов – 326 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 350 (+34),
- крылатые ракеты ‒ 2401,
- корабли /катера ‒ 28 ед,
- подводные лодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20 968 (+59) ед,
- специальная техника – 2 607 (+14).