ЗСУ минулої доби знищили майже тисячу окупантів і літак армії РФ
З початку великої війни ЗСУ ліквідували уже 56 5610 окупантів. З посиланням на Генштаб ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.
Загалом знищено:
- особового складу ‒ близько 56 5610 (+990) осіб,
- танків ‒ 8 257 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 917 (+15) од,
- артилерійських систем – 15 542 (+22) од,
- РСЗВ – 1 121 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 895 (+1) од,
- літаків – 362 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 350 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2401,
- кораблі /катери ‒ 28 од,
- підводні човни — 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 968 (+59) од,
- спеціальна техніка - 2 607 (+14).