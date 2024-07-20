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ЗСУ минулої доби знищили майже тисячу окупантів і літак армії РФ

ЗСУ минулої доби знищили майже тисячу окупантів і літак армії РФ
Фото: Генштаб

З початку великої війни ЗСУ ліквідували уже 56 5610 окупантів﻿. З посиланням на Генштаб ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Загалом знищено:

  • особового складу ‒ близько 56 5610 (+990) осіб,
  • танків ‒ 8 257 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 917 (+15) од,
  • артилерійських систем – 15 542 (+22) од,
  • РСЗВ – 1 121 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 895 (+1) од,
  • літаків – 362 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 350 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2401,
  • кораблі /катери ‒ 28 од,
  • підводні човни — 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 968 (+59) од,
  • спеціальна техніка - 2 607 (+14).

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