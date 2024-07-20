Блинкен: США может пересмотреть позицию относительно разрешения Украине стрелять вглубь РФ

Вашингтон может изменить свою позицию относительно разрешения Украине стрелять вглубь России. Однако это должно быть частью большей стратегии.﻿ Об этом во время выступления на Аспенском форуме в штате Колорадо заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Голос Америки.

Он отметил, что разговоры на эту тему продолжаются.

"На каждом шагу этого пути мы пытались сделать так, чтобы адаптироваться и приспосабливаться к реалиям на поле боя, к тому, что на самом деле происходит, чтобы украинцы имели то, что им нужно, когда им это нужно. Но часто это не так просто, как кажется.

В разные моменты в течение последних двух с половиной лет та или иная система оружия попадала в заголовки газет - или это F16, который сейчас в процессе поставки, или это танки Абрамс, или какие-то другие системы. И казалось, постоянно встает этот вопрос: даем мы им это вооружение или нет. Но недостаточно просто передать им системы вооружения, они должны уметь ими пользоваться, они должны иметь возможность поддерживать их, это должно быть частью единой стратегии" , - подчеркнул Блинкен.

Каждый шаг на этом пути является очень важным, добавил госсекретарь США. И отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать "приспосабливаться и адаптироваться",