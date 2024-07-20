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Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Фото: Pixabay

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Депозиты украинцев в июне выросли на 25 млрд грн

В июне продолжился рост депозитного портфеля физических лиц – как в национальной, так и в иностранной валюте. По оперативным данным, опубликованным Национальным банком, на конец июня 2024 года депозиты домашних хозяйств (показатель, не учитывающий средства физических лиц-предпринимателей) составили 1 142,6 млрд грн. Из них 756,8 млрд грн – депозиты в гривне, 385,8 млрд грн в эквиваленте – депозиты в иностранных валютах (долларах США и евро). Прирост гривневых депозитов составил 21,5 млрд грн, валютных – более 3,5 млрд грн (в эквиваленте). Примечательно, что рост объема депозитов произошел на фоне продолжающегося снижения процентных ставок коммерческими банками. В то же время в неофициальных беседах работники банков сообщают, что становится все больше тех, кто по окончании депозита в гривне полностью или частично переводит его в валюту и оформляет валютный депозит.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Почти все банки снижали процентные ставки; в то же время один из банков повысил ставки по депозитам и в гривне, и в долларах США.

Таскомбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15,50 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 14,25% годовых;

на 9 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 15,50 до 14,75% годовых.

МТБ Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 14,60 до 14,20% годовых, при этом повысил процентные ставки по депозитам на 6,9 и 12 месяцев на 0,80% годовых:

на 6 месяцев – с 14 до 14,80% годовых;

на 9 месяцев – с 13,70 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 13,50 до 14,30% годовых.

Также МТБ банк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,70 до 1,90% годовых;

на 6 месяцев – с 1,90 до 2,10% годовых;

на 9 месяцев – с 1,95 до 2,12% годовых;

на 12 месяцев – с 1,95 до 2,15% годовых.

Банк Кредит Днепр снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 14,50 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 12,50 до 12% годовых.

ОТП Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 месяца с 9,79 до 9,49% годовых.

3. Компания NovaPay начала открывать счета для ФЛП

Финансовая компания NovaPay («Новая Почта») объявила о возможности открытия в мобильном приложении NovaPay счета для физических лиц – предпринимателей, на который наложенный платеж будет зачисляться день в день, а не на следующий день. После зачисления на счет можно снять наличные в любом отделении «Новой Почты» без комиссии по штрих-коду в приложении.

Открытие, обслуживание, пополнение счета, переводы – без комиссии. Снятие наличных – до 100 000 грн в месяц – без комиссии, свыше – комиссия 0,5% от суммы.

4. Банки меняют тарифы по картам и текущим счетам

С 1 августа 2024 года Агропросперис Банк увеличит комиссию за снятие наличных за пределами Украины со своих карт «Мрія» с 2%+2 грн до 2%+100 грн. С полными тарифами по карте можно ознакомиться по ссылке (https://ap-bank.com/documents/download/2114 ).

С 8 августа 2024 года МТБ Банк меняет тарифы по текущим счетам с картами для физических лиц. В частности, вводится плата за получение наличных в торгово-сервисной сети в размере 1% от операции. Кроме того, изменен тариф для снятия наличных в кассах и банкоматах банка: было – 50 000 грн в месяц без комиссии, свыше – 1%+5 грн, стало 30 000 грн в месяц без комиссии, свыше – 1%+5 грн.

С полным перечнем изменений в тарифах можно ознакомиться по ссылке (https://mtb.ua/uploads/elFinder/Doc/tariffs/Tariffs_change_08_08_2024.pdf ).

5. Акция «Выгодный кешбэк – возвращаем ваш чек» от банка Credit Agricole

Для участия в акции необходимо рассчитаться кредитной картой банка в период действия акции в интернете или торгово-сервисной сети: - на сумму от 200 грн. При этом среди участников акции через Random.org будут выбраны 10 победителей, которым будут возвращены средства за все покупки (но не более 20 000 грн); - на общую сумму от 1000 грн. Первая тысяча клиентов гарантированно получит 300 грн кешбэка на карту.

Акция для владельцев кредитных карт действует до 31 июля 2024 года.

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