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Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система України: що змінилося за тиждень
Фото: Pixabay

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Депозити українців у червні зросли на 25 млрд грн

У червні продовжилося зростання депозитного портфеля фізичних осіб – як у національній, так і в іноземній валюті. За оперативними даними, опублікованими Національним банком, на кінець червня 2024 року депозити домашніх господарств (показник, який не враховує кошти фізичних осіб-підприємців) становили 1 142,6 млрд грн. З них 756,8 млрд грн – депозити у гривні, 385,8 млрд грн в еквіваленті – депозити в іноземних валютах (доларах США та євро). Приріст гривневих депозитів становив 21,5 млрд грн, валютних – понад 3,5 млрд грн (в еквіваленті). Примітно, що зростання обсягу депозитів відбулося на тлі зниження процентних ставок, що продовжується, комерційними банками. Водночас у неофіційних розмовах працівники банків повідомляють, що стає дедалі більше тих, хто після закінчення депозиту у гривні повністю або частково переказує його у валюту та оформлює валютний депозит.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу чотири банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.

Майже всі банки знижували відсоткові ставки; водночас, один із банків підвищив ставки за депозитами і в гривні, і в доларах США.

Таскомбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 15,50 до 14% річних;

на 6 місяців - з 15,50 до 14,25% річних;

на 9 місяців – з 15,50 до 14,50% річних;

на 12 місяців - з 15,50 до 14,75% річних.

МТБ Банк знизив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 14,60 до 14,20% річних, при цьому підвищив процентні ставки за депозитами на 6,9 та 12 місяців на 0,80% річних:

на 6 місяців – з 14 до 14,80% річних;

на 9 місяців – з 13,70 до 14,50% річних;

на 12 місяців – з 13,50 до 14,30% річних.

Також МТБ банк підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,70% до 1,90% річних;

на 6 місяців – з 1,90 до 2,10% річних;

на 9 місяців - з 1,95 до 2,12% річних;

на 12 місяців - з 1,95 до 2,15% річних.

Банк Кредит Дніпро знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 14,50 до 14% річних;

на 12 місяців – з 12,50 до 12% річних.

ОТП Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 місяці з 9,79 до 9,49% річних.

3. Компанія NovaPay почала відкривати рахунки для ФОП

Фінансова компанія NovaPay («Нова Пошта») оголосила про можливість відкриття в мобільному додатку NovaPay рахунку для фізичних осіб – підприємців, на який післяплата буде зараховуватися день у день, а не наступного дня. Після зарахування на рахунок можна зняти готівку в будь-якому відділенні «Нової Пошти» без комісії з штрих-коду у додатку.

Відкриття, обслуговування, поповнення рахунку, перекази – без комісії. Зняття готівки – до 100 000 грн на місяць – без комісії, понад – комісія 0,5% від суми.

4. Банки змінюють тарифи за картками та поточними рахунками

З 1 серпня 2024 року Агропросперіс Банк збільшить комісію за зняття готівки за межами України зі своїх карток «Мрія» з 2%+2 грн до 2%+100 грн. З повними тарифами по карті можна ознайомитись за посиланням (https://ap-bank.com/documents/download/2114).

З 8 серпня 2024 року МТБ Банк змінює тарифи на поточні рахунки з картками для фізичних осіб. Зокрема, запроваджується плата за отримання готівки у торговельно-сервісній мережі у розмірі 1% від операції. Крім того, змінено тариф для зняття готівки в касах та банкоматах банку: було – 50 000 грн на місяць без комісії, понад – 1%+5 грн, стало 30 000 грн на місяць без комісії, понад – 1%+5 грн.

З повним переліком змін у тарифах можна ознайомитись за посиланням (https://mtb.ua/uploads/elFinder/Doc/tariffs/Tariffs_change_08_08_2024.pdf).

5. Акція "Вигідний кешбек - повертаємо ваш чек" від банку Credit Agricole

Для участі в акції необхідно розрахуватись кредитною карткою банку в період дії акції в інтернеті чи торговельно-сервісній мережі: - на суму від 200 грн. При цьому серед учасників акції через Random.org буде обрано 10 переможців, яким буде повернуто кошти за всі покупки (але не більше ніж 20 000 грн); – на загальну суму від 1000 грн. Перша тисяча клієнтів гарантовано отримає 300 грн кешбеку на картку.

Акція для власників кредитних карток діє до 31 липня 2024 року.

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