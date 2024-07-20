В центре Киева снесли историческое здание, полиция возбудила дело

В Киеве снесли историческое здание конца XIX века - Усадьбу Зеленских. В полиции открыли уголовное производство.﻿ Со ссылкой на полицию Киева, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Вчера вечером в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Александра Конисского неизвестные с помощью тяжелой строительной техники снесли дом, построенный в конце XIX века" , - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу.

t.me/gunpKyiv

Полицейские установили местонахождение техники и изъяли ее, решается вопрос ее ареста.

По указанному факту следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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