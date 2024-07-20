У центрі Києва знесли історичну будівлю, поліція порушила справу

У Києві знесли історичну будівлю кінця XIX століття - Садибу Зеленських. У поліції відкрили кримінальне провадження. З посиланням на поліцію Києва, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття" , - йдеться у повідомленні.

На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу.

t.me/gunpKyiv

Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту.

За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.