Зеленский: исследуются все версии убийства Фарион, включая ту, "что ведет в РФ"

Правоохранители продолжают расследовать убийство экс-нардепа Ирины Фарион. Рассматриваются все версии, включая ту, "что ведет в Россию". Cо ссылкой на соцсети президента Украины Владимира Зеленского, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава государства отметил, что утром были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.

"Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию" , - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника. Министр внутренних дел, заместители генерального прокурора и руководителей Национальной полиции и СБУ находятся во Львове.

В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный стрелял в общественного деятеля и бывшего народного депутата Ирину Фарион.

Фарион доставили в больницу с огнестрельным ранением головы, она была в тяжелом состоянии. Экс-нардеп скончалась в больнице.

По факту стрельбы правоохранители возбудили уголовное дело, позже его переквалифицировали в умышленное убийство.

Пока поиски нападавшего продолжаются. В сети пишут, что это был мужчина, который в течение нескольких дней следил за домом Фарион.