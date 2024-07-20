США разрабатывают новые санкции против Китая из-за помощи РФ

США готовят новые санкции против китайских компаний, поддерживающих войну России в Украине, под прицелом могут оказаться банки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Укринформ.

«Мы считаем, что Китай должен остановиться, потому что, по нашему мнению, он глубоко выходит за рамки достойного поведения национальных государств. Можно ожидать дополнительных санкционных мер, поскольку мы наблюдаем, как все будет развиваться в ближайшие недели» , - сказал Салливан на Аспенском форуме безопасности в Колорадо.

Он напомнил об указе президента Джо Байдена, изданном в конце прошлого года, позволившему Министерству финансов США преследовать банки, оказывающие помощь российской оборонной промышленности, и добавил, что это было сделано не просто так.

«Сегодня я не могу сделать прогноз, но скажу только, что со временем мы создали инструменты, позволяющие нам реагировать на подобное поведение. И мы будем реагировать на такое поведение» , - добавил советник президента.

Эти комментарии являются очередным предупреждением о том, что администрация Байдена рассматривает дополнительные меры по прекращению поддержки китайскими компаниями оборонно-промышленной базы РФ. США заявляют, что Китай пока не оказывает прямой летальной поддержки России, но лидеры НАТО на саммите неделю назад назвали Китай «решающим фактором, способствующим» войне России в Украине.

Страны-члены Североатлантического союза все больше обеспокоены тем, что Пекин приближается к оказанию летальной помощи, которую предостерегали западные чиновники. Так, по словам европейских чиновников, китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранские «Шахеды».

Пекин реагирует на обращение США с конкретными доказательствами финансовых операций, нарушающих санкции, введенные США против России, но, по словам Салливана, "в общем, картина не очень приятна", поскольку китайские фирмы продолжают помогать российской военной машине.