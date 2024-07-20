В Краснодаре россияне вышли на митинг из-за отключений света и воды

В российском Краснодаре недовольные жители перекрыли улицу из-за отсутствия электричества. Со ссілкой на росСМИ, сообщает Украинская правда.

С протестом вышли жители нескольких ЖК и заявили, что до этого каждый день отключали электричество, а в субботу его сутки не было.

Россияне жалуются на жару и хотят привлечь внимание властей.

Губернатор региона заявил, что отключения из-за "аномальной жары и колоссальной нагрузки на энергосистему", а также, что "подача электроэнергии в край зависит от работы Ростовской АЭС".

Сообщается, что силовики уже задержали как минимум двух жителей.