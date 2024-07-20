У Краснодарі росіяни вийшли на мітинг через відключення світла та води
У російському Краснодарі незадоволені жителі перекрили вулицю через відсутність електрики. З посиланням на росЗМІ, повідомляє Українська правда.
З протестом вийшли мешканці кількох ЖК і заявили, що до цього щодня відключали електрику, а в суботу її добу не було.
Росіяни скаржаться на спеку і хочуть привернути увагу влади.
Губернатор регіону заявив, що відключення через "аномальну спеку і колосальне навантаження на енергосистему", а також, що "подача електроенергії в край залежить від роботи Ростовської АЕС".
Повідомляється, що силовики вже затримали щонайменше двох жителів.