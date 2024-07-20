Украина сэкономила 14,43 млн грн на оборудовании против роспропаганды

Государству удалось сэкономить 14,43 млн грн благодаря открытым торгам по закупке оборудования для противодействия российской пропаганде в приграничных областях. Со ссылкой на комментарий в Министерстве экономики, сообщает Лига.net.

5 марта 2024 правительство приняло распоряжение о выделении из резервного фонда бюджета Госспецсвязи 152 млн грн. Эти средства были направлены на создание специальной сети телерадиовещания в девяти приграничных областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.

Однако, сообщили в Минэкономики, участники открытых торгов предложили более выгодную цену на оборудование – и это позволило перечислить сумму, необходимую для создания спецсети.

Таким образом, ведомство согласовало перечень расходов, связанных с созданием и эксплуатацией специальной системы, уже на сумму 124,4 млн грн.

Минэкономики сообщило, что впоследствии по результатам открытых торгов Госспецсвязи дополнительно сэкономило 2,9 млн грн. На этом этапе экономия составила 30,5 млн.

Уже 18 июля Кабинет министров распорядился выделить Госспецсвязи из резервного фонда 16,1 млн. грн. на создание такой же спецсети еще в четырех областях: Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской.

В эти 16,1 млн грн вошли 13,2 млн из резервного фонда и 2,9 млн сэкономленных денег, отметили в министерстве.

Соответствующие изменения были внесены и в распоряжение правительства от 5 марта новым документом. Смета изменилась со 152 млн грн до 137,57 млн – и в целом удалось сэкономить 14,43 млн.