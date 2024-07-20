Україна заощадила 14,43 млн грн на обладнанні проти роспропаганди

Державі вдалося зекономити 14,43 млн грн завдяки відкритим торгам із закупівлі обладнання для протидії російській пропаганді у прикордонних областях. Посилаючись на коментар у Міністерстві економіки, повідомляє Ліга.net.

5 березня 2024 року уряд ухвалив розпорядження про виділення з резервного фонду бюджету Держспецзв'язку 152 млн грн. Ці кошти були скеровані на створення спеціальної мережі телерадіомовлення у дев'яти прикордонних областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

Проте, повідомили у Мінекономіки, учасники відкритих торгів запропонували більш вигідну ціну на обладнання – і це дало змогу перерахувати суму, потрібну на створення спецмережі.

У такий спосіб відомство погодило перелік витрат, пов'язаних зі створенням та експлуатацією спеціальної системи, вже на суму 124,4 млн грн.

Мінекономіки повідомило, що згодом за результатами відкритих торгів Держспецзв'язку додатково зекономило 2,9 млн грн. На цьому етапі економія склала 30,5 млн.

Уже 18 липня Кабінет міністрів розпорядився виділити Держспецзв'язку з резервного фонду 16,1 млн грн на створення такої ж спецмережі ще у чотирьох областях: Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.

До цих 16,1 млн грн увійшли 13,2 млн з резервного фонду та 2,9 млн зекономлених грошей, зазначили у міністерстві.

Відповідні зміни були внесені й у розпорядження уряду від 5 березня новим документом. Кошторис змінився зі 152 млн грн до 137,57 млн – і загалом вдалося зекономити 14,43 млн.