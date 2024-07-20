На Волыни столкнулись авто: погибла женщина, пятеро травмированных
На Волыни, на автодороге Ковель-Любомль, в ДТП погибла женщина. Предварительно еще две женщины и трое детей госпитализировали. Об этом сообщает полиция Волынской области.
«Авария произошла сегодня после обеда на автодороге Ковель – Любомль. Столкнулись автомобили Audi и ВАЗ… Сейчас известно об одной погибшей женщине. Предварительно еще две женщины и трое детей травмированы, их доставили в больницу», - проинформировали правоохранители.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, ГСЧС. Также правоохранители регулируют движение транспорта.