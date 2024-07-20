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На Волыни столкнулись авто: погибла женщина, пятеро травмированных

На Волыни столкнулись авто: погибла женщина, пятеро травмированных
Фото: t.me/policevolyn

На Волыни, на автодороге Ковель-Любомль, в ДТП погибла женщина. Предварительно еще две женщины и трое детей госпитализировали. Об этом сообщает полиция Волынской области.

«Авария произошла сегодня после обеда на автодороге Ковель – Любомль. Столкнулись автомобили Audi и ВАЗ… Сейчас известно об одной погибшей женщине. Предварительно еще две женщины и трое детей травмированы, их доставили в больницу», - проинформировали правоохранители.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, ГСЧС. Также правоохранители регулируют движение транспорта.

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