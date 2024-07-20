На Волині зіштовхнулись автівки: загинула жінка, п’ятеро травмованих
На Волині, на автодорозі Ковель-Любомль у ДТП загинула жінка. Попередньо, ще дві жінки та троє дітей госпіталізували. Про це повідомляє поліція Волинської області.
«Аварія сталася сьогодні по обіді на автодорозі Ковель - Любомль. Зіткнулися автомобілі Audi та ВАЗ… Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо, ще дві жінки та троє дітей травмовані, їх доставили до лікарні», - поінформували правоохоронці.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, ДСНС. Також, правоохоронці регулюють рух транспорту.