На Волині зіштовхнулись автівки: загинула жінка, п’ятеро травмованих

На Волині, на автодорозі Ковель-Любомль у ДТП загинула жінка. Попередньо, ще дві жінки та троє дітей госпіталізували.﻿ Про це повідомляє поліція Волинської області.

«Аварія сталася сьогодні по обіді на автодорозі Ковель - Любомль. Зіткнулися автомобілі Audi та ВАЗ… Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо, ще дві жінки та троє дітей травмовані, їх доставили до лікарні» , - поінформували правоохоронці.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, ДСНС. Також, правоохоронці регулюють рух транспорту.