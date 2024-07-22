Силы обороны уничтожили еще более тысячи оккупантов и 18 танков

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 050 захватчиков, 51 артиллерийскую систему, 18 танков и 17 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.07.24 ориентировочно составили:

личного состава − около 567 760 (+1 050) человек,

танков − 8 284 (+18) ед,

боевых бронированных машин − 15 980 (+17) ед,

артиллерийских систем − 15 637 (+51) ед,

РСЗО − 1 123 (+2) ед,

средств ПВО − 900 (+4) ед,

самолетов − 362 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 475 (+73) ед,

крылатых ракет − 2 401 (+0) ед,

кораблей/катеров − 28 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 21 138 (+102) ед,

специальной техники − 2 637 (+21) ед.

Данные уточняются.