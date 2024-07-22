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Силы обороны уничтожили еще более тысячи оккупантов и 18 танков

Силы обороны уничтожили еще более тысячи оккупантов и 18 танков
Фото: wikimedia.org

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 050 захватчиков, 51 артиллерийскую систему, 18 танков и 17 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 567 760 (+1 050) человек,
  • танков − 8 284 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 980 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 15 637 (+51) ед,
  • РСЗО − 1 123 (+2) ед,
  • средств ПВО − 900 (+4) ед,
  • самолетов − 362 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 475 (+73) ед,
  • крылатых ракет − 2 401 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 21 138 (+102) ед,
  • специальной техники − 2 637 (+21) ед.

Данные уточняются.

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