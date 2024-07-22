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Сили оборони знищили ще більше тисячі окупантів та 18 танків

Сили оборони знищили ще більше тисячі окупантів та 18 танків
Фото: wikimedia.org

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 050 загарбників, 51 артилерійську систему, 18 танків та 17 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 567 760 (+1 050) осіб,
  • танків − 8 284 (+18) од,
  • бойових броньованих машин − 15 980 (+17) од,
  • артилерійських систем − 15 637 (+51) од,
  • РСЗВ − 1 123 (+2) од,
  • засобів ППО − 900 (+4) од,
  • літаків − 362 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 475 (+73) од,
  • крилатих ракет − 2 401 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 21 138 (+102) од,
  • спеціальної техніки − 2 637 (+21) од.

Дані уточнюються.

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