Сили оборони знищили ще більше тисячі окупантів та 18 танків
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 050 загарбників, 51 артилерійську систему, 18 танків та 17 ББМ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 567 760 (+1 050) осіб,
- танків − 8 284 (+18) од,
- бойових броньованих машин − 15 980 (+17) од,
- артилерійських систем − 15 637 (+51) од,
- РСЗВ − 1 123 (+2) од,
- засобів ППО − 900 (+4) од,
- літаків − 362 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 475 (+73) од,
- крилатих ракет − 2 401 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 21 138 (+102) од,
- спеціальної техніки − 2 637 (+21) од.
Дані уточнюються.