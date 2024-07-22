NYT: Штаб Трампа готовит кампанию против вероятной соперницы Харрис

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа готовит "серьезную кампанию" против его вероятной соперницы Камалы Харрис, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в публикации The New York Times.

По его данным, команда Трампа уже подготовила материалы о Харрис и имеет аналогичные досье на других демократов, которые могли бы стать кандидатами в случае отказа Джо Байдена.

Также, пишет издание, подготовлено несколько видео, направленных против Харрис. Их хотели показать делегатам и на телевидении, но после покушения на Трампа от этой идеи отказались.

Союзники Трампа также начали изучать записи губернаторов-демократов, которые считаются потенциальными напарниками Харрис. Особое внимание уделяют Джошу Шапиро, губернатору Пенсильвании — штату, на победу в котором больше всего нацелена кампания Трампа.

По информации NYT, республиканцы внимательно следят за финансированием кампании представителями демократов. Национальный комитет Республиканской партии даже готов подать иск в суд, если возникнут вопросы.

Как сообщалось, 21 июля президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. Он поддержал выдвижение Харрис на пост президента от Демократической партии. Она также заявила о намерении бороться за выдвижение ее кандидатом.

Кандидат от республиканцев и экс-президент Дональд Трамп заявил, что ему будет легче победить Харрис на выборах и назвал Байдена "худшим президентом".