NYT: Штаб Трампа готує кампанію проти ймовірної суперниці Харріс

Передвиборчий штаб кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа готує "серйозну кампанію" проти його ймовірної суперниці Камали Харріс, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у публікації The New York Times.

За його даними, команда Трампа вже підготувала матеріали про Харріс і має аналогічні досьє на інших демократів, які могли б стати кандидатами у випадку відмови Джо Байдена.

Також, пише видання, підготовлено декілька відео, спрямованих проти Харріс. Їх хотіли показати делегатам і на телебаченні, але після замаху на Трампа від цієї ідеї відмовилися.

Союзники Трампа також почали вивчати записи губернаторів-демократів, яких вважають потенційними напарниками Харріс. Особливу увагу приділяють Джошу Шапіро, губернатору Пенсильванії — штату, на перемогу в якому найбільше націлена кампанія Трампа.

За інформацією NYT, республіканці також уважно стежать за фінансуванням кампанії представниками демократів. Національний комітет Республіканської партії навіть готовий позватися до суду, якщо виникнуть питанн.

Як повiдомлялось, 21 липня президент США Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів. Він підтримав висування Харріс на посаду президента від Демократичної партії. Вона також заявила про намір боротися за висування її кандидатом.

Кандидат від республіканців та експрезидент Дональд Трамп заявив, що йому буде легше перемогти Харріс на виборах і назвав Байдена "найгіршим президентом".