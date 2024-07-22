Латвия фиксирует все больше случаев перемещения мигрантов под границу

В Латвии заявили об увеличении количества случаев, когда нелегальных мигрантов перемещают под границу со стороны Беларуси. Об этом сказал начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс, сообщает Европейская правда.

По его словам, события последних недель июля происходят по тому же сценарию, который уже наблюдался ранее: значительно уменьшилось количество нарушителей на польской границе, но выросло на латвийской.

На вопрос, чем это можно объяснить, Пуятс ответил: "Это реакция на определенные политические события, чтобы отомстить Латвии за ее решение" .

В частности, как отметил он, речь идет о решении о запрете въезда в Латвию автомобилям на белорусских номерах.

Пуятс рассказал, что мигранты часто хорошо экипированы, например, имеют инструменты, чтобы ломать заборы. Случаи повредить инфраструктуру многочисленны, признал он.

С середины прошлого года изменилось и отношение нарушителей: они становятся более агрессивными, не подчиняются требованиям пограничников и убегают. Были случаи, когда пограничникам приходилось применять физическую силу и специальные средства, чтобы сдержать нарушителей.