Украина получит еще 100 тысяч снарядов – МИД Чехии

Украина в течение июля и августа получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, на данный момент к инициативе по боеприпасам для Украины присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обязательства и внесли свой вклад. Это означает, что средств достаточно, чтобы до конца года доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов.

"В течение июля и августа мы отправим еще 100 тысяч боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить еще больше боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продолжена в 2025 году" , - заявил Липавский.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в Европейский союз. Первая партия из 50 тысяч боеприпасов прибыла в Украину некоторое время назад. Чехия сотрудничает в этой инициативе в основном с Нидерландами и Данией.

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект требует финансирования. К инициативе присоединились Португалия, Финляндия, Германия и Литва.

В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил о поставке в Украину первой партии в 50 тысяч боеприпасов.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже помогают украинским войскам, сократив разницу в выстрелах с войсками РФ более чем вдвое.