Украина нуждается в 4,5 млн работников для роста экономики - Минэкономики

Демографическая ситуация в Украине и, в частности, наличие трудовых ресурсов существенно влияет на экономику сегодня и будет влиять на динамику ее роста в будущем, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Во время встречи с представителями МВФ она сообщила, что из-за войны, выезда украинцев за границу и внутренней миграции в стране существует кадровый дефицит и структурная безработица. Если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллионов работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.

"По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7% нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно" , - сообщила Бережная.

Как отметил во время встречи первый замминистра Алексей Соболев, по итогам шести месяцев ВВП вырос на 4,1%, а рост по итогам года ожидается на уровне 3,5%.

"Что касается прогнозных макропоказателей на 2025-2027 годы, то базовый сценарий, утвержденный недавно правительством, учитывает как факторы безопасности, так и другие факторы, часть которых вытекает из ситуации безопасности" , - сказал Соболев.

Напомним, НБУ ожидает возвращение мигрантов в Украину в 2025-2026 годах, однако довольно медленно. В 2024 году ожидается дальнейший отток внешних мигрантов (около 200 тыс. человек).

Миграция за границу из Украины в мае-июне активизировалась: количество мигрантов выросло до 6,6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года.