МИД Латвии призвал разрешить Украине наносить удары по РФ

Необходимо позволить Украине бить по тем регионам России, где вражеские самолеты поднимаются в небо для атаки против украинских городов. Об этом сообщила главу министерства иностранных дел (МИД) Латвии Байба Браже перед началом встречи глав МИД стран Европейском союзе (ЕС) в Брюсселе, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Это не означает, что Украина не будет придерживаться очень четкой дисциплины по соблюдению этих ограничений. Они и раньше были образцовыми в фактическом применении определенных ограничений, не провоцируя ситуацию. Но ограничивать защиту Украины само по себе неправильно, поэтому мы будем продолжать настаивать на этом (снятии ограничений, - ред.)" , - заявила Браже.

Удары по территории России

С начала полномасштабного вторжения России союзники Украины активно поддерживают Киев не только в гуманитарной и финансовой сферах, но и в военной. В то же время условием предоставления вооружения было его использование в пределах суверенных территорий Украины.

После начала наступления на Харьковскую область, в мае 2024 года, а также усиления массированных обстрелов и ударов по приграничным населенным пунктам, все больше союзников начали снимать вышеупомянутое ограничение.

Во время саммита Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский заявил, что аэродромы, с которых Россия атакует Украину, должны быть уничтожены.