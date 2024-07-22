В Хорватии произошла стрельба в доме престарелых, есть погибшие

В Хорватии произошла стрельба в доме престарелых города Дарувар, по неофициальной информации, там погибли пять человек, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает хорватское Vijesti.

Информацию о пяти погибших первым распространило HTV, официально детали происшествия пока не сообщают.

По данным, которые получили журналисты, нападение произошло в доме престарелых в городе Дарувар, что в северной части страны.

Около 11 часов утра по местному времени нападающий с огнестрельным оружием зашел в частное заведение для пожилых людей и открыл огонь. Пять человек скончались на месте, сколько пострадали – точно неизвестно.

Стрелок после того скрылся с места происшествия, его вскоре нашли и задержали в одном из ресторанов неподалеку.

В полиции говорят, что пока не могут раскрывать детали, поскольку продолжается расследование.

Сам факт стрельбы уже подтвержден официально, на место отправляются несколько профильных министров.

Премьер-министр Андрей Пленкович в связи с трагедией планирует специальное обращение в 14:00 по местному времени.