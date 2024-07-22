У Хорватії сталася стрілянина в будинку для літніх людей, є загиблі

У Хорватії сталася стрілянина у будинку для літніх людей міста Дарувар, за неофіційною інформацією, там загинули п’ятеро осіб, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє хорватське Vijesti.

Інформацію про п’ятьох загиблих першим поширило HTV, офіційно деталі події поки не повідомляють.

За даними, які отримали журналісти, напад стався у будинку для літніх людей у місті Дарувар, що у північній частині країни.

Близько 11 години ранку за місцевим часом нападник із вогнепальною зброєю зайшов у приватний заклад для літніх людей та відкрив вогонь. П’ятеро осіб померли на місці, скільки постраждали – точно невідомо.

Нападник після того втік з місця події, його невдовзі знайшли та затримали в одному з ресторанів неподалік.

У поліції кажуть, що поки не можуть розкривати деталі, оскільки триває розслідування.

Сам факт стрілянини вже підтверджений офіційно, на місце вирушають кілька профільних міністрів.

Прем’єр-міністр Андрей Пленкович у зв’язку з трагедією планує спеціальне звернення о 14:00 за місцевим часом.