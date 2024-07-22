ЕС стал полноправным участником Реестра убытков от войны РФ против Украины

Совет ЕС принял решение об изменении статуса Евросоюза в Реестре ущерба, причиненного агрессией Россией против Украины (RD4U), с ассоциированного члена на полноправного участника, сообщает Европейская правда.

В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что это решение имеет целью еще больше усилить обязательства Евросоюза по деятельности Реестра ущерба от РФ.

Став полноправным участником, ЕС сохраняет и усиливает свою приверженность к обеспечению того, чтобы все нарушения международного права, совершенные Россией, были должным образом компенсированы, отмечает Еврокомиссия.

"Изменение статуса также способствует финансовой стабильности Реестра (ущерба от РФ), поскольку ЕС обязуется делать обязательный ежегодный финансовый взнос" , – говорится в сообщении.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс приветствовал решение Совета ЕС, которое, по его словам, подтверждает и усиливает решительную поддержку Евросоюзом этого механизма.

"РФ должна заплатить за ущерб, причиненный ее агрессией против Украины. Реестр ущерба является важным шагом в этом направлении, поскольку он надежно фиксирует доказательства и информацию о претензиях по возмещению убытков, потерь или травм, которые понесли украинцы, для дальнейшего судебного разбирательства и компенсации", – отметил он.

На прошлой неделе сообщалось, что Реестр ущерба, причиненного агрессией России против Украины, принял новые правила, а также формы заявлений для тех, кто хочет получить компенсации за причиненный российской войной ущерб.

Новые формы заявлений и правила уже доступны на веб-сайте Реестра. После того, как формы будут внедрены в электронном виде, заявители смогут обращаться по 12 новым категориям.

Ожидается, что некоторые из новых категорий будут открыты для подачи заявлений уже в августе.