Правительственный законопроект о 15% военного сбора вызвал небывалый ажиотаж на авторынке

Как уже сообщалось, в четверг Правительство внесло в Верховную Раду законопроект №11416 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», предусматривающего введение 15% военного сбора при покупке (первой регистрации авто), сообщает Autoconsulting.

И вот уже есть первая реакция авторынка.Как сообщил генеральный директор ВААИД Олег Назаренко, за пятницу и первую половину субботы из автосалонов покупатели выкупили все автомобили. Автосалоны пустые.

Покупатели пытаются быстро приобрести те автомобили, которые есть в наличии, чтобы избежать уплаты дополнительных 15% нового налога. Но такой эффект будет не долгим, потому что потом продажи остановятся и вместо повышения наполнения бюджета правительство получает падение, - считают в ВААИД.

Более того, даже 5% отчислений в Пенсионный фонд, которые сейчас платят покупатели, будут под вопросом. Ибо нагрузка в 20% при покупке автомобиля – это уже большая сумма, к которой покупатели будут привыкать очень долго.

Пока что законопроект №11416 - это лишь предложения Правительства по повышению поступлений в бюджет. Но, как уже сообщал AUTO-Consulting , этот закон может очень быстро вступить в силу.