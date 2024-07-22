Урядовий законопроект про 15% військового збору викликав небувалий ажіотаж на авторинку

Як уже повідомлялося, у четвер Уряд вніс до Верховної Ради законопроект №11416 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії військового стану», що передбачає запровадження 15% військового збору при купівлі (першої реєстрації авто), повідомляє Autoconsulting.

І ось уже є перша реакція авторинку. Як повідомив генеральний директор ВААІД Олег Назаренко, за п'ятницю та першу половину суботи з автосалонів покупці викупили всі автомобілі. Автосалони порожні.

Покупці намагаються швидко придбати ті автомобілі, які є, щоб уникнути сплати додаткових 15% нового податку. Але такий ефект буде не довгим, тому що потім продажі зупиняться і замість підвищення наповнення бюджету уряд отримує падіння, - вважають у ВААІД.

Понад те, навіть 5% відрахувань до Пенсійного фонду, які зараз платять покупці, будуть під питанням. Бо навантаження у 20% при покупці автомобіля – це вже велика сума, до якої покупці звикатимуть дуже довго.

Поки що законопроект №11416 – це лише пропозиції Уряду щодо підвищення надходжень до бюджету. Але, як уже повідомляв AUTO-Consulting, цей закон може дуже швидко набути чинності.