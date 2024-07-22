Латвия передает Украине более 500 дронов

Латвия передает Украине еще более 500 беспилотников в рамках дроновой коалиции. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в понедельник, 22 июля, сообщает Новое время.

«Пакет из более 500 дронов направляется в Украину» , — написал он в соцсети Х.

5 июля министерство обороны Латвии сообщило, что в течение июля страна передаст украинским военным следующую партию беспилотников в рамках созданной коалиции — это 2,5 тысячи БПЛА различных типов на 4 млн евро.