Генштаб: Враг наращивает активность на Краматорском направлении

С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновений, оккупанты наиболее активно действуют на Краматорском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 16:00 понедельника, 22 июля.

По информации Генштаба, циничным обстрелам с территории Российской Федерации продолжают подвергаться пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Сегодня противник ракетой Х-59 нанес удар по городу Конотоп.

"Вместе с тем под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли 11 авиаударов. Целили в районы украинских населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное. Также противник нанес удар ракетой «Искандер-М» по городу Дергачи» , - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции недалеко от Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении армия РФ совершила штурмовые действия возле населенных пунктов Торское, Новосергеевка, Макеевка, а также в районе Серебрянского леса. Украинские защитники отбили три вражеских атаки, одна – до сих пор продолжается возле Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного. Украинцы шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник наращивает свои усилия. С начала суток совершил 22 штурмовых действия недалеко от Бондарного, Богдановки, Часового Яра, Миньковки, Васюковки, Григоровки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клищиевки. Силы обороны отразили девять атак, еще 13 - продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершено, один - продолжается.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волче, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак, девять боестолкновений - продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Семь боев – завершено, три – до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону у Роботиного. В результате боестолкновения потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении враг также не имел успеха, дважды атакуя оборонные рубежи украинских подразделений на левобережье Днепра.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.