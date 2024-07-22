Украина получит 1,4 млрд евро из росактивов в начале августа - Боррель

Европейский Союз направит первый транш в размере 1,4 млрд евро с доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.﻿ Со ссылкой на высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Относительно доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого перевода 1,4 млн евро, который, как ожидается, состоится в начале августа - на следующей неделе" , - сказал Боррель.

Он отметил, что эти средства будут направлены на закупку приоритетного военное оборудование для Украины - средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и вооружений в украинской промышленности.