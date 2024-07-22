Украина получит 1,4 млрд евро из росактивов в начале августа - Боррель

Європейський Союз надішле перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.﻿ З посиланням на високого представника ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Щодо прибутків, я поінформував міністрів про прогрес у підготовці першого переказу 1,4 млн євро, який, як очікується, відбудеться на початку серпня - наступного тижня" , - сказав Боррель.

Він зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України - засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.