Болгария заявила о готовности передать Украине излишние боеприпасы

Болгария может передать Украине избыточные запасы снарядов и другое военное оборудование, если эти поставки будут компенсированы странами-союзниками.﻿﻿ Об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов. Со ссылкой на БНР, сообщает Европейская правда.

По словам Запрянова, анализ болгарского Минобороны выявил "то, что является избыточным и ненужным для болгарской армии".

"Из этого имущества – часть боеприпасов определенных типов – может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили" , – добавил он.

Запрянов отметил, что правительство Болгарии еще должно принять решение о военной помощи Украине, затем согласовать его с союзниками и Киевом, а также обеспечить логистику.

По состоянию на сейчас публично известно о двух пакетах болгарской военной помощи Украине, одобренных в конце 2022 и в июне 2023 года. Кроме того, неофициально София поставляла Киеву боеприпасов и оружия на более чем миллиард долларов.

Недавно стало известно, что Болгария рассматривает возможность предоставить Украине военной помощи на 80 миллионов евро, если на это согласится парламент.