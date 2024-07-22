Close button

Болгария заявила о готовности передать Украине излишние боеприпасы

Болгария заявила о готовности передать Украине излишние боеприпасы

Болгария может передать Украине избыточные запасы снарядов и другое военное оборудование, если эти поставки будут компенсированы странами-союзниками.﻿﻿ Об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов. Со ссылкой на БНР, сообщает Европейская правда.

По словам Запрянова, анализ болгарского Минобороны выявил "то, что является избыточным и ненужным для болгарской армии".

"Из этого имущества – часть боеприпасов определенных типов – может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили", – добавил он.

Запрянов отметил, что правительство Болгарии еще должно принять решение о военной помощи Украине, затем согласовать его с союзниками и Киевом, а также обеспечить логистику.

По состоянию на сейчас публично известно о двух пакетах болгарской военной помощи Украине, одобренных в конце 2022 и в июне 2023 года. Кроме того, неофициально София поставляла Киеву боеприпасов и оружия на более чем миллиард долларов.

Недавно стало известно, что Болгария рассматривает возможность предоставить Украине военной помощи на 80 миллионов евро, если на это согласится парламент.

Новости

Популярные темы форума

analytics