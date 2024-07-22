МИД Польши призвал ЕС снять ограничения на удары Украины по РФ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с коллегами из государств Европейского Союза попросил снять ограничения, наложенные их странами на использование Украиной дальнобойного оружия. Со ссылкой на TVN24., сообщает Европейская правда.
Об этом он заявил журналистам по итогам встречи в Брюсселе
Сикорский подчеркнул, что встреча глав МИД стала первой "после варварского нападения на детскую онкологическую больницу" в Киеве.
"Поэтому я обратился к своим коллегам-министрам с просьбой снять национальные ограничения на использование дальнобойного оружия. Чтобы Украина могла предотвращать такие атаки в будущем, поражая те самолеты, которые стреляют крылатыми ракетами, и те аэропорты, из которых они взлетают", – сказал он.
По мнению главы польского МИД, эти действия соответствуют "самообороне, которая является законной согласно международному праву".
"Защита детских онкологических больниц – это не эскалация", – подытожил Сикорский.
Во время саммита НАТО президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США снимут все ограничения по ударам по территории РФ и это позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами.
Позже он рассказал, что Украина постепенно меняет позицию Запада относительно ударов по военным объектам в тылу России и уже получает "позитивные сигналы" по расширению разрешения на использование оружия западных союзников.