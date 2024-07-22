К убийству Ирины Фарион готовились минимум месяц - СМИ

Следствие считает, что к убийству языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовились минимум месяц, а у исполнителя могли быть сообщники. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает Суспільне.

По данным источников, правоохранители исследуют записи и изучают одежду и поведение подозреваемого в убийстве. Следствие считает, что убийство было заказным и у мужчины могут быть подельники. Как именно они были вовлечены в убийство – пока не сообщают.

По версии правоохранителей, мужчину, которого сейчас разыскивают, камеры зафиксировали 11 июля. Он приходил во двор каждый день, кроме субботы и воскресенья, в одинаковой одежде.

Также у разыскиваемого была небольшая сумочка, именно там, по версии правоохранителей, могло быть оружие. Хотя иногда он приходил во двор с пустыми руками. Относительно оружия продолжаются экспертизы, ведь на месте покушения нашли гильзу.