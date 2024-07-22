До вбивства Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць - ЗМІ

Слідство вважає, що до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, а у виконавця могли бути спільники.﻿﻿ З посиланням на джерела у правоохоронних органах, повідомляє Суспільне.

За даними джерел, наразі правоохоронці досліджують записи й вивчають одяг та поведінку підозрюваного у вбивстві. Слідство вважає, що вбивство було замовним і у чоловіка можуть бути спільники. Як саме вони були залучені до вбивства – наразі не повідомляють.

За версією правоохоронців, чоловіка, якого зараз розшукують, камери зафіксували 11 липня. Він приходив у двір щодня, окрім суботи та неділі, в однаковому одязі.

Також у розшукуваного була невелика сумочка, саме там, за версією правоохоронців, могла бути зброя. Хоча інколи він приходив у двір з порожніми руками. Щодо зброї наразі тривають експертизи, адже на місці замаху знайшли гільзу.