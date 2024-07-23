Оккупанты заявили об атаке более 15 беспилотников на Севастополь

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Фиолент российская ПВО якобы сбила более 15 беспилотников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Развожаев в telegram.

"В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников".

Развожаев отметил о якобы незначительных повреждениях в результате падения обломков дронов.

И традиционно заявил, что "никакие объекты в городе не пострадали".

Что предшествовало: Оккупанты в ночь на 15 июля заявляли об атаке БпЛА на Севастополь, в частности в районе мыса Фиолент.